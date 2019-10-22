Томск, , 05:52 — REGNUM В 2020 году в Томской области запустят первую рыбоводную линию по выращиванию товарной стерляди до 50 тонн в год. Кроме того, по словам заместителя губернатор Томской области по агропромышленной политике и природопользованию Андрея Кнорра, планируется ежегодно производить до 200 килограммов пищевой чёрной икры.

Инвестпроект, который оценивается в 15 млн рублей, реализует «Томский научно-производственный рыбоводный комплекс», подчеркнул заместитель начальника областного департамента охотничьего и рыбного хозяйства Сергей Суходолов. Как передаёт РИА «Томск», до этого в регионе подобных производств не было. Часть продукции планируют отправлять в соседние регионы и на экспорт.

Регион в будущем году планирует оказать поддержку предприятию в виде субсидии на половину стоимости оборудования.

Как сообщало ИА REGNUM, в Тамбовской области планируют построить рыбоводный комплекс.