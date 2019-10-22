Москва, , 04:59 — REGNUM Поставщики гречневой крупы проинформировали российских ретейлеров о резком повышении цен. Об этом 22 октября сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на представителей пяти крупных розничных сетей.

В частности, представители «Ашана» и «Ленты» заявили, что речь идёт о повышении цен на 20−25%, а в одной из крупнейших розничных сетей Восточной Сибири «Командор» сообщили, что поставщики повышают цену на 25−50%. Отмечается, что информацию подтвердили также отраслевые объединения.

Основной причиной подорожания гречки называются низкие цены на неё в предыдущие два года, вынуждавшие аграриев снижать площади посева данной культуры. В результате это привело к дефициту предложения на оптовом рынке. В текущем году урожай гречихи в России, как ожидается, станет самым низким за последние пять лет.

Согласно данным Росстата, розничная цена на гречку за период с января по сентябрь текущего года выросла на 6,4% — до 51 рубля за килограмм. По сравнению с сентябрём 2018 года цена выросла на 7,6%.

Сообщается, что ретейлинговые сети в настоящее время ведут переговоры с поставщиками, чтобы максимально смягчить влияние повышения закупочной цены на розничные цены.