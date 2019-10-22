Якутск, , 04:57 — REGNUM В Якутии продолжается «оптимизация» государственных служащих, заявил глава республики Айсен Николаев, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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По словам Николаева, в 2018 году Якутия «потеряла» 8% чиновников и процесс продолжится.

«Мы переходим на нормативное финансирование, и вопрос оптимизации количества государственных служащих рассматривается в данных рамках. Это касается работников министерств, ведомств, а также муниципальных служащих. Процессы надо продолжать, чтобы более эффективно выполнять государственные функции меньшим количеством людей», — сказал глава Якутии во время прямого эфира в социальных сетях.

Как сообщало ИА REGNUM, в России началась реформа в сфере госуправления, которая направлена на сокращение госслужащих.

Так, в Курганской области, по заявлению властей, количество штатных единиц муниципальных администраций сократится на 12,3%.