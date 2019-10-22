Владивосток, , 04:31 — REGNUM Проект бюджета Приморского края на предстоящие три года администрация региона представила на рассмотрение депутатам Законодательного собрания, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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В пресс-службе краевой администрации рассказали, что бюджет ориентирован на жителей края — в документе, объём которого составляет 5 тыс. страниц, на социальные сферы средства распределены равномерно. На меры социальной поддержки предусмотрено более 20 млрд рублей.

«Меры социальной поддержки, которые приняты по инициативе губернатора края Олега Кожемяко, защищены, средства на них предусмотрены в полном объёме. Наш бюджет составляет 124 млрд рублей, по расходам — 129 млрд рублей», — рассказала директор департамента финансов Приморского края Наталья Снитко.

Как сообщало ИА REGNUM, за счёт бюджета застрахованы жизнь и здоровье госслужащих в Приморском крае.