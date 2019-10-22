Магадан, Магаданская область, , 03:33 — REGNUM В Магаданской области за рождение или усыновление второго ребёнка семьи получают региональную доплату, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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По информации специалистов отдела компенсационных выплат и субсидий социального центра Магаданской области, с марта 2019 года родителям второго ребёнка, кроме материнского капитала, сумма которого 453 тыс. рублей, полагается доплата в 136 тыс. рублей.

Условия по которым делают выплаты: проживание на Колыме не менее 3-х лет.

В этом году уже более 140 женщин получили региональную доплату.

Как сообщало ИА REGNUM, на Камчатке беременным женщинам на полноценное питание добавили по 56 рублей в месяц. С начала 2019 года они вместо 1390 рублей получают 1446 рублей.