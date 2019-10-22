Москва, , 03:19 — REGNUM Ключевая ставка Банка России, по которой регулятор выдаёт кредиты банкам под залог ценных бумаг, к середине 2021 года может понизиться до 5%. Об этом 22 октября пишет газета «Известия» со ссылкой на прогноз РЭУ имени Г.В. Плеханова.

Как уточняется, данный прогноз основан на снижении стоимости денег в мировой экономике, замедлении роста и ожиданиях низкой инфляции. Специалисты отмечают, что центральные банки других стран снижают ставки, а в ряде государств они уже отрицательные.

В РЭУ имени Плеханова считают, что стабильность финансовой системы России позволит ЦБ понизить ключевую ставку на 2−2,5 процентного пункта без риска повышения цен. Обозначенного уровня показатель может достигнуть, если регулятор будет снижать ставку по 0,25 процентного пункта в квартал.

Аналитики прогнозируют, что при ключевой ставке ЦБ на уровне 5% ипотеку будут выдавать от 6%. При этом проценты по вкладам снизятся до 3,3−4,5%.

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