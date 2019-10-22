Абакан, , 03:04 — REGNUM Аграрии Хакасии полностью завершили уборку зерновых. Об этом ИА REGNUM сообщили в республиканском министерстве сельского хозяйства и продовольствия.

Уборка урожая Мсх.ru

Валовый сбор составил 142,2 тыс. тонн, в том числе 72,3 тыс. тонн пшеницы, 13,1 тыс. тонн ячменя, 51,5 тыс. тонн овса. Средняя урожайность составила 20,4 ц/га.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на середин октября валовый сбор зерновых и зернобобовых культур в Хакасии составлял 126,97 тыс. тонн.

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