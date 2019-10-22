Благовещенск, , 02:54 — REGNUM Правительство Приамурья решило провести ремонт пяти районных поликлиник на деньги, вырученные после продажи зданий бывшей третьей городской больницы Благовещенска, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Комплекс зданий больницы был продан на аукционе, который состоялся 17 октября, за 264 млн рублей. В числе проданных зданий есть строение 1911 года, являющееся памятником архитектуры.

Как сообщили в пресс-службе правительства Приамурья, в настоящее время ведётся разработка проектно-сметной документации для проведения капитального ремонта районных поликлиник в Тынде, Константиновке, Свободном, Зее и Райчихинске.

Как сообщало ИА REGNUM, губернатор Приамурья Василий Орлов признал, что областное здравоохранение пропитано коррупцией, и многих представителей медицины могут коснуться уголовные дела.