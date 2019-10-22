Ханой, , 12:28 — REGNUM В Ханое прошло совещание правительства, в рамках которого члены кабинета министров обсуждали проблемы борьбы с бедностью в стране.

По сообщению вьетнамского новостного издания «Вьетнамэкспресс», на протяжении более 30 лет со дня начала реализации политики обновления («доймой») вьетнамское правительство прикладывает все усилия к тому, чтобы вьетнамский народ жил в благополучии. Тем не менее, во вьетнамском обществе остаются существенные проблемы. Одна из них — проблема бедности. Вьетнамское правительство уже добилось значительных успехов. Так, количество бедных в стране в 1986 году составляло 58% населения. По результатам 2018 года, во Вьетнаме — всего 5,35% населения проживает за чертой бедности.

В ходе конференции члены правительства сообщили, что в настоящее время разрабатывается план борьбы с бедностью во Вьетнаме в период 2020—2025 гг. В ближайшее время основные положения плана будут опубликованы.