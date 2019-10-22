Ханой, , 09:51 — REGNUM Страна с населением в 4 млн. человек — следующий зарубежный рынок, на котором вьетнамская телекоммуникационная компания Viettel запустит сеть 5G. Unitel, дочерняя компания Viettel в Лаосе, станет первой компанией в этой стране, которая начнет реализацию перехода на сети пятого поколения.

По сообщению вьетнамского новостного издания «Вьетнамэкспресс», Viettel уже давно стал стратегическим партнером правительства Лаоса. Viettel занимается разработкой системы электронного правительства и обеспечивает более 80% сетевого покрытия в Лаосе.

В ближайшее время компания начнет реализацию совместной инициативы правительства Лаоса и Вьетнама о замене сетей старого поколения на новые.