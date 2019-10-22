Ханой, , 10:02 — REGNUM Ряд кофеен сети Starbucks в Ханое были закрыты из-за проблем с чистой водой. По сообщению вьетнамского новостного издания «Куан дой нян зан», сейчас в Ханое нарушена работа очистительных сооружений, из-за чего вода в городе сильно загрязнена.

Всего в Ханое уже было закрыто семь кофеен сети Starbucks, при этом сроки возобновления работы в штатном режиме не определены. Как сообщили представители Starbucks, компания вынуждена пойти на такой шаг. Работа кофеен будет возобновлена сразу после того, как очистительные сооружения на севере Вьетнама снова заработают на полную мощность.

Starbucks — не единственная компания, которой пришлось ограничить свою работу в связи с возникшей проблемой. Ряд крупных вьетнамских компаний также вынужден приостановить работу своих заведений.