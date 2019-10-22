Ханой, , 12:07 — REGNUM Китай расширил список вьетнамских компаний-экспортеров, занимающихся поставками морепродуктов, которым разрешено ввозить свою продукцию на территорию КНР. В новый список, одобренный китайским правительством, вошли 665 вьетнамских компаний-эскпортеров.

По сообщению вьетнамского новостного издания «Вьетнамэкспресс», все эти компании должны своевременно исполнять свои обязательства по поставкам морепродуктов в Китай. Все они представляют более 40 разных вьетнамских провинций.

По предварительным расчетам, объем экспорта вьетнамских морепродуктов в Китай должен вырасти на 10−15%.