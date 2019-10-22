Ханой, , 11:57 — REGNUM В соответствии со статистикой федеральной таможенной службы Социалистической Республики Вьетнам (СРВ), за первые девять месяцев 2019 года объем экспорта морепродуктов СРВ в США составил 731 млн. долл.

По сообщению вьетнамского новостного издания «Куан дой нян зан», несмотря на то, что объем экспорта сократился на 10,1% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года, США все же остаются наиболее крупным импортером морепродуктов из Вьетнама.

В то же время, объем экспорта морепродуктов СРВ увеличился по таким направлениям как Китай и Япония.