Ханой, , 09:43 — REGNUM По результатам девяти месяцев 2019 года, инвесторы из Сингапура зарегистрировали в Хошимине 17 новых проектов. Объем вложений составляет более 120 млн. долл.

По сообщению вьетнамского новостного издания «Вьетнамэкспресс», всего в настоящее время в Хошимине зарегистрировано 950 проектов. Объем уставного капитала превышает 950 млн. долл.

Количество проектов в Хошимине возросло на 25% за последний год. Однако, власти города оказались недовольны такими результатами. По их мнению, потенциал роста значительно выше.