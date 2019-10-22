Ханой, , 09:59 — REGNUM Во Вьетнаме планируется закрытие более тысячи магазинов крупной сети 7-Eleven. Представители компании отметили, что магазины терпят убытки из-за перенасыщения рынка.

По сообщению вьетнамского новостного издания «Вьетнамэкспресс», в компании будет проведена реструктуризация. Представители компании также отметили, что им необходимо пересмотреть свою стратегию развития на вьетнамском рынке.

Закрытие магазинов повлечет за собой сокращение более чем трех тысяч рабочих мест. Как сообщили представители сети, сокращение будет проводиться поэтапно.