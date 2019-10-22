Ханой, , 09:35 — REGNUM Дочерняя компания крупнешей вьетнамской телекоммуникационной компании Viettel успешно завершила проект по организации системы электронных платежей в Бурунди.

По сообщению вьетнамского новостного издания «Куан доя нян зан», компания Lumitel ввела в эксплуатацию систему электронных платежей, которая покрывает большую часть территории Бурунди.

Система платежей основана на вьетнамской технологии электронных кошельков, разработкой которых занимается Viettel. Теперь у жителей Бурунди есть возможность беспрепятственно совершать транзакции. Реализация этой инициативы проводилась в рамках совместной программы развития двустороннего сотрудничества Вьетнама и Бурунди.