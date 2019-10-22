Ханой, , 09:30 — REGNUM Во Вьетнаме прошел форум, посвященный экономическому развитию Хошимина. Форум был организован народным комитетом города Хошимина. В нем приняли участие руководители страны, эксперты, ученые.

По сообщению вьетнамского новостного издания «Вьетнамэкспресс», в рамках форума был представлен доклад, посвященный экономическому развитию города Хошимина в ближайшее время. В частности, в докладе утверждается, что Хошимин станет мировым финансовым центром.

По мнению авторов доклада, этому может способствовать три ключевых фактора: уникальное географическое положение, стабильная экономическая среда, динамично развивающаяся экономика.