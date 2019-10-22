Ханой, , 16:10 — REGNUM По результатам восьми месяцев 2019 года, объем экспорта консервированного тунца Социалистической Республики Вьетнам (СРВ) в страны Европейского союза (ЕС) снизился на 12% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года.

В соответствии с данными, предоставленными вьетнамской ассоциацией по переработке и экспорту морепродуктов, объем экспорта консервированного тунца за восемь месяцев 2019 года составил 210 млн. долл.

По сообщению вьетнамского новостного издания «Вьетнамэкспресс», среди стран ЕС Германия остается главным импортером морепродуктов из Вьетнама. На Германию приходится 34% всего объема импорта консервированного тунца из СРВ.