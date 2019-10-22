Ханой, , 09:17 — REGNUM Вьетнамская компания Savills опубликовала доклад, в котором оценивается средняя стоимость номеров в гостиницах разного класса во Вьетнаме.

По сообщению вьетнамского новостного издания «Куан дой нян зан» со ссылкой на доклад компании Savills, стоимость гостиничных услуг во Вьетнаме значительно выросла. Так, в соответствии с показателями за второй квартал 2019 года, сутки в пятизвездочной гостинице во Вьетнаме в настоящее время обойдутся туристу примерно в 142 доллара. В гостинице класса «4 звезды» и «3 звезды» номер обойдется в 54 доллара и 30 долларов соответственно.

Такой ценовой диапазон касается гостиниц на севере и юге Вьетнама. В центре Вьетнама цены, как правило, ниже на 8−10%.