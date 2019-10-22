Ханой, , 12:10 — REGNUM Стоимость черного перца во Вьетнаме снизилась до исторических минимумов. По сообщению вьетнамского новостного издания «Вьетнамэкспресс», такое резкое снижение цен на черный перец обусловлено повышенным предложением на внутреннем рынке и высоким урожайным сезоном.

В настоящее время средняя стоимость килограмма черного перца во Вьетнаме составляет 1,25 долл. Это на 3,5% меньше, чем в 2018 году.

По предположениям экспертов, стоимость перца в ближайшее время вновь повысится за счет повышения объемов экспорта, что восстановит баланс на внутреннем рынке.