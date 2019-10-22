Ханой, , 12:15 — REGNUM В соответствии с докладом металлургической ассоциации, по результатам первых девяти месяцев 2019 года, Вьетнам увеличил объемы экспорта стали на 8%.

По сообщению вьетнамского новостного издания «Вьетнамэкспресс», за первые девять месяцев 2019 года Вьетнам экспортировал более 1 млн 900 тысяч тонн стали, что выше показателей аналогичного периода 2018 года на 8%.

Как отмечено в докладе металлургической ассоциации Вьетнама, правительство Социалистической Республики Вьетнам (СРВ) в ближайшее время создаст еще более благоприятные условия для компаний-экспортеров с целью дальнейшего увеличения объемов экспорта стали.