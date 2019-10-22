Ханой, , 09:21 — REGNUM Делегация министерства торговли и промышленности Социалистической Республики Вьетнам (СРВ) 22 октября посетила третий по величине город Алжира — Константина.

По сообщению вьетнамского новостного издания «Вьетнамэкспресс», члены вьетнамской делегации имели возможность встретиться с представителями 30 крупнейших промышленных компаний Алжира.

В рамках встречи представители вьетнамской стороны рассказали об успехах в экономическом развитии Вьетнама. Вьетнамская экономика отличается стабильностью и позитивной динамикй роста. По итогам встречи стороны подписали соглашение о развитии инвестиционного сотрудничества между странами. Предполагается, что это соглашение станет существенным стимулом для повышения взаимного интереса инвесторов обеих стран.