Ханой, , 09:36 — REGNUM Делегация министерства торговли и промышленности Социалистической Республики Вьетнам (СРВ) завершила рабочий визит в Казахстан. В рамках визита представители министерства торговли и промышленности провели встречу со своими коллегами из Казахстана.

По сообщению вьетнамского новостного издания «Вьетнамэкспресс», стороны подписали соглашение о развитии двустороннего сотрудничества в сфере сельского хозяйства.

В соответствии с соглашением предполагается, что Вьетнам увеличит морепродуктов и фруктов в Казахстан. Казахстан, в свою очередь, увеличит экспорт продукции животноводства.