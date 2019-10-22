Саранск, , 01:46 — REGNUM В течение следующих 5 лет на строительство и ремонт автодорог в Мордовии только из федерального бюджета будет направлено 17,5 млрд рублей. Об этом заявил глава республики Владимир Волков, сообщили ИА REGNUM в правительстве республики.

«В этом году на дороги направлено около 6,5 млрд рублей, среди которых выплачены средства к чемпионату мира по футболу, и до конца этого года мы полностью рассчитаемся. Со следующего года на дорожное строительство из бюджета республики будет выделено 3 млрд рублей, 2,5 млрд рублей по программе «Безопасные и качественные автобороги» (БКАД) и около 1,5 млрд рублей — федеральные средства», — уточнил Волков. Он поставил задачу полностью подготовить проектно-сметную документацию на 2020 год до конца текущего года.

По программе БКАД предстоит отремонтировать 1100 км дорог, почти вдвое увеличить долю дорог, соответствующих нормативным требованиям. Из них более 100 км дорог Саранской городской агломерации, куда входит и Рузаевка, почти 970 км дорог — в районах. В 2,5 раза необходимо снизить количество аварийных участков. Уменьшить загруженность дорожной сети. Только в Рузаевском районе до конца года будет отремонтировано свыше 50 км дорог. Это больше, чем за последние 5 лет. В Саранске отремонтируют 13 участков дорог. Причем большинство этих работ уже завершены.

Также глава Мордовии акцентировал внимание на состоянии и необходимости ремонта мостов. На строительство мостов в Саранске из федерального бюджета будет выделено 700 млн рублей.

«В Мордовии 45 объектов или 13% всех мостов находятся в предаварийном или аварийном состоянии. Еще половина сооружений — в неудовлетворительном состоянии. Поэтому необходимо оперативно подготовить проектно-сметную документацию на ремонт этих объектов», — подчеркнул Волков.

Всего в рамках нацпроекта БКАД в этом году в Мордовии будет отремонтировано 68 участков дорог протяженностью 145 км. За счет субсидий из дорожного фонда были отремонтированы подъезды к 12 селам. Продолжается ремонт 14 км дорог в 9 районах республики. Завершена реконструкция 13,5 км трассы от Дубенок до границы с Ульяновской областью. Ремонт 5,5 км дороги Саранск-Кочкурово и 4 км полотна в Ковылкинском районе по направлению Рузаевка-Торбеево. Приведен в порядок самый разрушенный участок дороги, который оставался в регионе, — Темников-Барашево-Теньгушево, протяженностью 4 км. В рамках федеральной программы «Устойчивое развитие сельских территорий» выполнены работы в селе Казенный Майдан Ковылкинского района, завершается реконструкция дороги Ромоданово-Красный Узел-Липки. Всего около 10 км.

В настоящее время дорожники приступили к строительству обхода города Рузаевка. Протяженность новой дороги составит 12 км с прямым выходом на московскую трассу, минуя город. Стоимость объекта составит более 2 млрд рублей. Также до конца 2019 года будут завершены работы по строительству восточного обхода Саранска протяженностью 17,5 км.

Как сообщало ИА REGNUM, планируется, что в рамках реализации нацпроекта БКАД к 2024 году 51% дорог на территории республики будут приведены в нормативное состояние, в Саранской городской агломерации показатель намерены довести до 85%.