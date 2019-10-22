Ижевск, , 01:12 — REGNUM В Удмуртии 43 гидротехнических сооружения (ГТС) являются потенциально опасными, разрушение их плотин грозит затоплению населенных пунктов, дорог федерального и республиканского значения. Более половины ГТС эксплуатируются более 30 лет, сообщили ИА REGNUM в Госсовете Удмуртии.

По словам министра природных ресурсов и охраны окружающей среды республики Дениса Удалова, ключевой проблемой водопользования является износ и неудовлетворительное техническое состояние водопроводно-канализационного хозяйства, а также нелегальный сброс сточных вод без необходимой предварительной очистки.

Объем сброса сточных вод ежегодно в республике составляет около 105 млн кубометров, их них 89% — загрязнены.

В настоящее время завершается капитальный ремонт ГТС на реке Шарканка в селе Шаркан. Также к этом году реализуется проект капремонта гидротехнических сооружений на реке Камбарка в селе Михайловка. В 2020 году планируется закончить ремонт объекта на пруду Верхнем на реке Шадринка в селе Шадрино Сарапульского район.

В 2021—2022 годах запланирован капитальный ремонт гидротехнических сооружений на реках Пироговка в деревне Пирогово Завьяловского района и Сюгаилка в селе Большая Пудга Можгинского района.

Глава минстроя Удмуртии Дмитрий Сурнин рассказал, что показатель износа 60% объектов водоснабжения и водоотведения в регионе составляет более 60%. Водопроводные сети в муниципальных образованиях изношены на 50−85%, большая часть — со степенью износа более 60%. Свыше 78% от общего количества объектов водоотведения изношены более, чем на 60%, износ по канализационным сетям — 50−80%.

Президиум Госсовета рекомендовал минприроды республики направить в федеральное профильное ведомство предложения о включении мероприятий по улучшению экологического состояния рек Удмуртии в состав федерального проекта «Сохранение уникальных водных объектов» на период с 2022 по 2024 год. Правительству республики в 2019 году рекомендовано выделить дополнительное финансирование по направлению «Коммунальная инфраструктура» на разработку проектно-сметной документации по объектам, включённым в региональную программу, строительство которых предусмотрено в 2020 году. Мероприятия по модернизации ГТС Удмуртии и объектов водоснабжения и водоотведения планируются в рамках национальногоо проекта «Экология».

Как сообщало ИА REGNUM, регионы Приволжского федерального округа по итогам 2018 года увеличили объем выбросов загрязняющих веществ, включая выбросы от железнодорожного транспорта, на 4% по сравнению с предыдущим годом, от уровня 2010 года показатель увеличился на 11,6%. Общий объем выбросов в 2018 году составил 5,606 млн тонн. Выбросы от стационарных источников увеличились на 0,5% от уровня 2010 года и на 2,9% от показателя 2017 года — до 2,526 млн тонн.

В структуре выбросов наибольший объем приходится на долю Башкирии — 886,2 тыс. тонн, выбросы от передвижных источников составили 48,6%. Минимальный объем выбросов зафиксирован в Марий Эл — 96,1 тыс. тонн, из которых 60,6% выбросы от передвижных источников.