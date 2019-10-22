Буэнос-Айрес, , 09:18 — REGNUM В Аргентине в преддверии президентских выборов курс национальной валюты — аргентинского песо — вновь стал обесцениваться относительно доллара. Об этом сообщает кубинское агентство Prensa Latina.

Аргентинский курс доллара в банках Буэнос-Айреса уже упал на 22 сентаво. Банк Nación обновил котировки на 50 сентаво, ослабив курс национальной валюты до 60,50. На Едином и свободном рынке обмена котировки упали на 16 сентаво, составив 58,51.

В связи с развитием электорального цикла в Аргентине курс и без того слабой национальной валюты особенно нестабилен. Так, вследствие победы на первичных выборах 12 августа перонистов курс доллара вырос с 45 до 60 песо.