Рига, , 00:12 — REGNUM Портал Dienas Business пишет, что санкции на 6,7 млрд евро, согласно решению ВТО, введённые администрацией Трампа против Европейского Союза в связи с делом о незаконной поддержке Airbus не коснулись Латвии.

Это связано с тем, что повышение таможенных пошлин прежде всего коснулось товаров класса «люкс» — шотландского виски, французских вин, экспортируемых сыров. И относиться прежде всего к странам, входящим в консорциум производителей Airbus. Это небольшая часть общего оборота между ЕС и США, оцениваемого в 488 млрд долларов. Это скорее политический сигнал, чем настоящая торговая война, считает главный экономист Luminor Петерис Страутиньш.

Ситуация изменится, если в середине ноября США введут новые тарифы на экспорт автомобилей из ЕС. В следующем году ВТО наверняка примет аналогичное решение по схожему иску ЕС против США. И это «война» уже грозит экономической рецессией для всего региона.