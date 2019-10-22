Рига, , 00:09 — REGNUM Накопления на II пенсионном уровне в Латвии стабильно растут, жителей это не интересует — пишет портал LSM.

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Общий размер пенсионных накоплений II уровня с 3,31 млрд евро в 2017-ом вырос до 4,13 млрд в текущем году. Этому способствовали регулярные отчисления и прибыльность финансовых рынков.

Пока это мало интересует жителей. Программа была введена в связи со стремительно стареющим населением страны. 1,29 млн жителей Латвии — участники этой системы накоплений и лишь 213 тыс раз в год интересуются ситуацией в управляющей компании.

Существенные перемены ожидаются с 1 января 2020-го, когда в силу вступят поправки к закону, разрешающие жителям использовать накопленный пенсионный капитал.

Сегодня в Латвии существует 31 накопительный план пенсий II уровня у лицензированных участников рынка. Они предлагают разные возможности. Понятно, что у 25-летних, по сравнению с теми, кому сегодня 40 возможностей больше. Управляющего своей пенсией можно сменить, но не чаще, чем раз в год.

Государственное агентство социального страхования (VSAA) каждый месяц из всей суммы собранного социального налога отчисляет на накопительные пенсионные нужды 20%. Из них 14% идут на государственную пенсию I уровня, и если демографическая ситуация не изменится, то эта часть пенсии или не будет расти, или начнёт падать, а 6% — это сегодняшние отчисления в пенсионный фонд II уровня.

Сегодня наибольший интерес к планам II пенсионного уровня проявляют люди с высоким уровнем доходов.