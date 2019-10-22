Нижний Новгород, , 00:07 — REGNUM В настоящее время нет каких-либо данных, свидетельствующих о ненадлежащем состоянии Горьковской плотины. Об этом сообщили в пресс-службе Нижегоросдкой ГЭС — филиала ПАО «Русгидро».

В компании заверили, что состояние всех агрегатов станции контролируется гидротехнической системой мониторинга. Системы обрабатывает информацию, получаемую с помощью контрольно-измерительных приборов, а также визуальных осмотров и обследований, проводимых на ГЭС. Система обеспечивает диагностику состояния всех сооружений для максимально безопасной эксплуатации. Кроме того, в строгом соответствии с графиком проводятся проверки Ростехнадзора и других контролирующих органов. Последняя проверка проводилась летом текущего года.

«Контроль за показателями состояния гидротехнических сооружений, природными и техногенными воздействиями осуществляется в строгом соответствии с нормативными документами и Декларацией безопасности гидротехнических сооружений», — заключили в компании.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в ходе совещания в Совете Федерации по обсуждению вариантов обеспечения судоходства в нижнем бьефе Городецких шлюзов на Волге руководитель Института водных проблем РАН Виктор Данилов-Данильян заявил, что в случае, если нижегородский низконапорный гидроузел не будет построен, а Чебоксарский гидроузел так и останется в незавершенном виде, может произойти катастрофа, последствия которой будут более серьезными, чем в Красноярском крае. Он утверждает, что на Горьковской плотине (Нижегородская ГЭС) нет сооружений, которые бы обеспечивали устойчивость конструкции.

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