Казань, , 23:57 — REGNUM Управление Росреестра по Татарии одним из первых в России в переходный период от долевого строительства к проектному финансированию стало регистрировать договор участия в долевом строительстве с использованием эскроу-счетов. Всего за девять месяцев в республике зарегистрировано 637 таких договоров долевого участия, сообщили ИА REGNUM в региональном управлении.

И.о. заместителя руководителя ведомства Людмила Кулагинаотметила, что только в сентябре было зарегистрировано более 350 договоров на участие в долевом строительстве жилья с использованием нового механизма.

Кроме того, с 1 июля, согласно 214-ФЗ О долевом строительстве, застройщик вправе привлекать денежные средства дольщиков без использования счетов эскроу. С января по октябрь таких договоров в Татарии было заключено более 13,6 тыс.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 октября правительство Татарии приняло постановление о создании регионального фонда по защите прав граждан — участников долевого строительства. Учредителем фонда является минстрой республики, который внесет взнос в размере 30 тыс. рублей до конца 2019 года.

Помимо достройки проблемных объектов, фонд будет вносить изменения в законодательные акты РФ для регулирования обязательств застройщиков. Устав фонда будет разработан в течение 10 дней. В настоящее время в республике уже работает Фонд поддержки дольщиков, созданный весной 2018 года по указу главы Татарии Рустама Минниханова.