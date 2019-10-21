Вашингтон, 21 октября 2019, 23:47 — REGNUM Администрация президента США Дональда Трампа продлила разрешение на операции в Венесуэле для компании Chevron, 21 октября передает агентство Reuters.
Согласно заявлению Министерства финансов США, американской нефтедобывающей корпорации будет разрешено работать в Венесуэле ещё три месяца, до 22 октября 2020 года.
В заявлении подчеркивается, что лицензия Chevron не позволяет компании поставлять Венесуэле «разбавители», используемые для модификации тяжелой венесуэльской нефти.
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