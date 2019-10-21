Нью-Йорк, США, , 23:34 — REGNUM Фондовый рынок США закрылся в «зеленой зоне» на волне «торгового оптимизма» вокруг ожидаемой сделки с Китаем, 21 октября передает агентство Reuters.

К завершению торгов на Уолл-стрит индекс Dow Jones вырос на 55,68 пункта (0,21%), до 26 825,88 пункта, индекс S&P 500 вырос на 20,51 пункта (0,69%), до 3006,71 пункта, индекс Nasdaq вырос на 73,44 пункта (0,91%), до 8162,99 пункта.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее 21 октября чиновники Белого дома и президент США Дональд Трамп подтвердили намерение «финализировать» торговое соглашение с Китаем до середины ноября.

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