Нижний Новгород, , 23:15 — REGNUM Фельдшерам скорой медицинской помощи в Навашинском районе недоплатили 300 тыс. рублей. Это выяснилось в ходе проверки полноты и своевременности выплаты заработной платы сотрудникам отделения местной ЦРБ, сообщили ИА REGNUM в областной прокуратуре.

Студентки-медики на практике в «скорой помощи». СССР

Установлено, что с января по июль 2018 года фельдшерам не начислялись компенсационные выплаты и выплаты за вредные условия труда. Главврачу Навашинской ЦРб внесено представление об устранении нарушений требований закона. Кроме того, в его отношении возбуждено административное дело по ч.6 ст.5.27 КоАП РФ («Нарушение трудового законодательства»).

Как сообщало ИА REGNUM, в 2017 году врачи и медсестры городской больницы города Заволжье обратились с открытым письмом к президенту РФ Владимиру Путину, в котором просили его разобраться с невыплатой стимулирующих надбавок к зарплате за два месяца. По словам медиков, внезапно они стали получать в среднем на 3−5 тыс. рублей меньше. Руководство медучреждения объяснило ситуацию невыполнением больницей запланированных объемных показателей и перерасходом фонда оплаты труда. В итоге отсутствие надбавок объяснили технической ошибкой.