Пекин, , 22:45 — REGNUM В Китае объявлено об очередном снижении цен на бензин и дизельное топливо, сообщает сегодня, 21 октября, Синьхуа со ссылкой на информацию, объявленную Государственным комитетом КНР по делам развития и реформ (ГКРР).

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Розничные цены на указанные нефтепродукты в стране с сегодняшнего дня снижаются на 150 юаней за тонну бензина и на 145 юаней за тонну дизельного топлива. В указанном госкомитете объяснили этот шаг соответствующей конъюнктурой на мировом нефтяном рынке.

Отметим, что несмотря на высокоразвитые рыночные отношения, в Китае существуют инструменты и институты не только индикативного, но директивного управления, в том числе и ценообразованием в стратегических отраслях. За контроль над ценами, где это необходимо, как раз и отвечает ГКРР, который иностранные эксперты обычно называют китайским аналогом советского Госплана.