Вашингтон, , 22:24 — REGNUM Президент США Дональд Трамп прокомментировал ход торговых переговоров с Китаем, 21 октября передает агентство Reuters.

Дональд Трамп Иван Шилов © ИА REGNUM

Трамп заявил журналистам в Белом доме, что переговоры идут хорошо, и он уверен, что второй этап сделки будет легче, чем первый.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Трамп уже заявлял, что предварительное торговое соглашение с Китаем должно быть «финализировано» в середине ноября.

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