Саратов, , 21:41 — REGNUM В связи с планируемым заключением концессионного соглашения о передаче теплосетей Саратова компании ПАО «Т Плюс» для жителей 27 домов тариф на услугу теплоснабжения может вырасти на 7,6%. Об этом заявила и.о. председателя комитета ЖКХ администрации города Наталия Даниленко, сообщили ИА REGNUM в мэрии.

В частности, речь идет о домах, которые обслуживают объекты МУП «Саратовский коммунальный комплекс» — 3 котельные в поселке Увек, 1 котельная в поселке Солнечный и 3 теплотрассы длиной 3,9 км.

«Однако предельные индексы могут быть пересмотрены в сторону увеличения только по решению губернатора Саратовской области и только в пределах допустимого отклонения, то есть до 4%», — уточнила Даниленко. Она отметила, что пересмотр тарифа может произойти в два этапа, и подчеркнула, что для абонентов ПАО «Т Плюс» тариф не изменится.

Причем в случае подписания концессионного соглашения тариф вырастет уже с декабря 2019 года.

«Для примера, стоимость за услугу теплоснабжения для одного человека, проживающего в квартире 54 кв. метров, увеличится с 2933,92 рубля до 3013,20 рубля или на 79,28 рубля с квартиры», — пояснила Даниленко.

Как сообщало ИА REGNUM, в настоящее время проект концессионного соглашения направлен для согласования в министерство строительства и ЖКХ региона. После чего его рассмотрит областной комитет по тарифам, минэкономразвития и минфин Саратовской области. В соответствии с проектом соглашения, концессия будет заключена на срок до 31 декабря 2043 года. Централизованные системы теплоснабжения и горячего водоснабжения, отдельные объекты таких систем муниципального образования «Город Саратов» будут переданы концессионеру до конца 2019 года. Концессионная плата по соглашению не предусмотрена.