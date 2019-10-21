Исламабад, , 23:49 — REGNUM 21 октября премьер-министр Пакистана Имран Хан официально запустил угольную электростанцию в городе Хуб (провинция Белуджистан), построенную в рамках Китайско-пакистанского экономического коридора.

По сообщению пакистанского телеканала Dunya News, электростанция, принадлежащая совместной компании, созданной Hub Power Company и китайской China Power International Holding, имеет суммарную мощность 1320 мегаватт. Общая стоимость проекта оценивается в 2 миллиарда долларов. Ожидается, что электростанция также будет использоваться для нужд «экономической столицы страны», Карачи (провинция Синд), расположенной в нескольких километрах от города Хуб.

Напомним, что Китайско-пакистанский экономический коридор соединяет Синцзян-Уйгурский автономный район Китая с глубоководным портом Гвадар в пакистанской провинции Белуджистан. Этот проект является частью китайской инициативы «Один пояс — один путь».