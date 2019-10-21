Челябинск, , 21:03 — REGNUM В Челябинске ЗАО Фабрика специальных столярных изделий «Краснодеревщик» задолжало своим рабоникам более 15 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

Фабрика находится в Калининском районе города. Долг возник за июль-август. Работники не получили в срок аванс и саму зарплату.

Генеральному директору организации прокуратура внесла представление с требованием устранить это нарушение законодательства и объявила предостережение. Также против него завели административное дело по факту задержки зарплаты.

После вмешательства надзорных органов зарплата была выплачена. Долг погашен полностью, отмечают в прокуратуре.