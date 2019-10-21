Бишкек, , 21:00 — REGNUM Товарооборот Киргизии с другими странами-участницами Евразийского экономического союза в январе — августе 2019 года сложился на уровне $1 млрд 708,2 млн (), что в сравнении с аналогичным периодом 2018 года меньше на 5%, передает «Tazabek».

Бишкек Ken Flottman

По информации национального статистического комитета, традиционно наиболее активно республика торговала с Россией, на которую приходится 60,8% торговли Киргизии в ЕАЭС, а также с соседним Казахстаном, чья доля составляет 36,9%.

Экспорт киргизстанской продукции в отчетный период снизился на 8%. Произошло это преимущественно из-за сокращения поставок трикотажа, ламп накаливания, автозапчастей и хлопка.

Вместе с тем, выросли объемы поставок в другие государства-участники Евразийского альянса текстильной одежды, овощей и фруктов, молока и молочной продукции, руды и концентратов драгметаллов, отходов и лома медных, а также полированного стекла.

Также наблюдалось снижение показателей импорта из стран ЕАЭС на 4,1%. Это обусловлено сокращением поставок природного газа и каменного угля, нефтепродуктов, азотных удобрений, табачных изделий, шоколада и какао продуктов.

В то же время зафиксирован рост импорта злаковых культур и изделий из черных металлов.