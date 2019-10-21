Исламабад, , 20:27 — REGNUM 21 октября министр науки и технологий Пакистана Фавад Чаудхри пригласил китайские компании открывать производство солнечных батарей на территории Пакистана.

По сообщению пакистанского телеканала Dunya News, в ходе встречи с китайскими инвесторами в Пекине, Фавад Чаудхри заявил, что Пакистан обладает большими возможностями для производства солнечных панелей и литиевых батарей. По словам министра, создание производственных линий в Пакистане позволит китайским компаниям открыть для себя новые рынки в Африке, Центральной Азии, Афганистане и на Ближнем Востоке.

Также министр пообещал китайским компаниям, желающим диверсифицировать свое производство, полную поддержу правительства. Самым лучшим сценариям, по словам Фавада Чаудхри, было бы создание совместных китайско-пакистанских предприятий в этой области.