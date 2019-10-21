Нижний Новгород, , 20:23 — REGNUM На трассе М-7 «Вогла» в Нижегородской области планируется закрыть 10 невостребованных пассажирами остановок. Об этом сообщает ФКУ Упрдор Москва — Нижний Новгород.

В учреждении напомнили, что согласно законодательству, остановки необходимо размещать на территориях автовокзалов или автостанций.

В частности, будут закрыты остановочные пункты и демонтированы соответствующие павильоны: на 346 км (поворот на Фролищи), 358 км (поворот на Новосмолинский), 359 км (ост. «З59 км»), 367 км (поворот на Володарск), 370 км (урочище Второй участок), 380 км (примыкание ул. Зелёная), 386 км (поворот на Дзержинск), 396 км (поворот на Березовую пойму), 398 км (дублирующая остановка в Лесной поляне).

Также будет закрыта дублирующая остановка «Магистраль» и близлежащий нерегулируемый наземный пешеходный переход, высадку пассажиров и переход дороги можно произвести в 300 метрах на остановке «Дружный».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее сообщалось что будут закрыты четыре левых поворота на трассе «Волга» в связи с аварийной опасностью. Период отмены — с 21 октября до декабря 2019 года. Намеревались закрыть повороты на км 516+387, км 519+180 при движении в сторону Казани; на км 514+620 при движении в сторону Нижнего Новгорода.

Планировалось также закрыть поворот на поселок Просек, однако после протеста местных жителей, которые перекрыли федеральную трассу, поворот решили оставить.