Москва, , 20:10 — REGNUM Проект поправок к федеральному бюджету 2019 года поступит в Госдуму в ближайшее время — депутаты могут рассмотреть законопроект в первом чтении на пленарном заседании 13 ноября. Об этом заявил глава комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров («Единая Россия») в ходе заседания комитета, передаёт корреспондент ИА REGNUM 21 октября.

«Завтра, максимум послезавтра (23 октября) будет внесен проект изменений в бюджет 2019 года. Законопроект прошел правительство, сейчас идет технико-юридическая правка», — заявил Макаров.

Депутаты планируют рассмотреть документ в первом чтении на пленарном заседании Госдумы 13 ноября с тем, чтобы принимать закон одновременно с законом о федеральном бюджете на 2020−2022 годы. Так, профильный комитет планирует рассматривать оба законопроекта во втором чтении на пленарном заседании 19 ноября, чтобы уже 21 ноября принять инициативы в третьем, итоговом чтении.

«Вместе завершить оба бюджетных цикла, потому что многие вопросы, которые мы намеревались решать в 2020 году, предложено решить уже в 2019 году «, — отметил Макаров.