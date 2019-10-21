Нью-Дели, , 20:18 — REGNUM Совет по оборонным закупкам министерства обороны Индии одобрил предложение закупить отечественное вооружение общей стоимостью 33 млрд рупий (примерно 465 млн долларов). Об этом 21 октября сообщило индийское новостное издание «Ракшак ньюз».

Совет по оборонным закупкам под председательством министра обороны Раджнатха Сингха одобрил закупку противотанковых управляемых ракет, а также вспомогательных силовых установок для танков Т-72 и Т-90. Сообщается, что указанное вооружение существенно увеличит тактико-технические характеристики бронетанковых подразделений сухопутных войск Индии, а также позволит усилить их поражающую способность и выживаемость.

Напомним, что в настоящее время Индия ведёт активную деятельность по наращиванию отечественного производства вооружения и военной техники. Нью-Дели также намерен увеличить экспорт продукции ВПК в три раза до 4,92 млрд долларов к 2024 году.