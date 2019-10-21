Сухум, , 19:53 — REGNUM Премьер-министр Абхазии Валерий Бганба провел встречу с рабочей группой из числа предпринимателей Абхазии для обсуждения участия абхазской делегации в Донецком международном инвестиционном форуме, который пройдет с 29 по 30 октября. Об этом сообщается на официальном сайте правительства Абхазии.

Во встрече приняли участие руководители и представители МИД, министерства экономики, министерства по курортам и туризму, Торгово-промышленной палаты Абхазии. В ходе встречи рассматривались вопросы реализации приоритетных проектов в сфере развития торговых отношений двух стран.

Премьер отметил значение инвестфорума, указав, что это хорошая площадка плодотворной экспертной дискуссии и одновременно для представления потенциала абхазских производителей, предпринимателей и государственных ведомств, реализующих услуги в сфере туризма.

Участники встречи обсудили организацию и наполнение павильона Абхазии на Донецком международном инвестиционном форуме, вид и количество планируемой к представлению на стендах павильона продукции.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, форум организован при поддержке главы ДНР Дениса Пушилина. На мероприятие приедут представители бизнес-ассоциаций и предприниматели из Абхазии, России, США, ЕС, Сирии, Южной Осетии и ЛНР. В рамках мероприятия состоятся дискуссии, доклады, посещение ведущих предприятий республики.

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