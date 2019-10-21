Нью-Йорк, США, , 19:51 — REGNUM Фондовый рынок США проводит торги в «зеленой зоне» на фоне ожидания продолжения торговых переговоров с Китаем, 21 октября передает агентство Reuters.

Промышленный индекс Dow Jones пока показывает небольшую прибыль. Индекс S&P 500 смог преодолеть «символические» 3000 пунктов. Наибольший рост благодаря росту котировок производителей микросхем США показывает «высокотехнологичный» Nasdaq.

В настоящий момент индекс Dow Jones вырос на 49,31 пункта (0,18%), до 26 819,51 пункта, индекс S&P 500 вырос на 17,40 пункта (0,58%), до 3003,60 пункта, индекс Nasdaq вырос на 71,37 пункта (0,87%), до 8159,91 пункта.

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