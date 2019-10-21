Ашхабад, , 19:46 — REGNUM На товарно-сырьевой бирже Туркмении за минувшую неделю заключено 26 контрактов на общую сумму $3 млн 596 тысяч (214 млн 630 тысяч рублей), передает «Turkmenistan.ru».

Участие в торгах приняли бизнесмены из восьми стран ближнего и дальнего зарубежья — России, Армении, Узбекистана, Китая, Афганистана, Ирландии, Турции и Объединенных Арабских Эмиратов,

Они приобрели сжиженный газ, бензин, листовое стекло, хлопчатобумажную пряжу и экстракт солодкового корня.

На внутренний рынок туркменские предприниматели закупили полиэтилен и полипропиленовую пленку.