Душанбе, , 19:43 — REGNUM Облегчить налоговую нагрузку для добывающих компаний намерены в Таджикистане. В частности, как сообщает пресс-служба главы государства, Эмомали Рахмон «поручил министерству финансов при разработке проекта Налогового кодекса в новой редакции предусмотреть вопрос поэтапной оплаты подписного бонуса пользователями подземных богатств за счет добычи».

Рахмон признал, что для недропользователям, которые ещё не приступили к работе, препятствует выплата единовременного фиксированного налога — подписных бонусов.

На сегодня до получения лицензии компания должна выплатить 30% объема подписного бонуса. По мнению минфина страны, это дисциплинирует компанию, которая намерена получить лицензию.

«Такой платёж становится главным препятствием для работы в РТ: даже «Газпром» в своё время отказался выложить $60 млн за попытку найти газ и нефть, — комментирует ситуацию ТГ-канал «Sputnik Таджикистан». — Похоже, отпугнув пару сотен желающих, власти решили всё же пересмотреть условия».

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