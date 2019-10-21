Киев, , 19:11 — REGNUM Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что во время наступающего отопительного сезона возможны «локальные аварии», но в целом страна должна нормально пройти зиму.

Об этом он сказал в своем обращении сегодня, 21 октября, констатировав, что отопительный сезон на Украине полноценно начался.

«Страна к нему готова: у нас достаточное количество угля на складах, у нас достаточное количество газа в наших хранилищах, у нас в пригодном для эксплуатации состоянии вся необходимая инфраструктура», — подчеркнул премьер.

В то же время он не исключает того, что во время отопительного сезона возможны локальные аварии в ходе работы теплосетей.

«Но мы понимаем, как с ними справляться, поэтому я уверен, что зиму страна пройдет нормально», — добавил Гончарук.

ИА REGNUM напоминает, что по состоянию на 15 октября (более свежей информации пока нет) отопительный сезон на Украине в жилом секторе стартовал в семи областях, на объектах социальной сферы — в 19 регионах и Киеве. При этом всю прошлую неделю на Украине стояла аномально теплая погода — +23… +25 °С. Синоптики обещают, что ближайшая неделя на Украине будет довольно теплой и сухой, с температурами днем в районе +17… +20 °С.

Ранее глава «Нафтогаза Украины» Андрей Коболев раскритиковал решение местных властей начать отопительный сезон, несмотря на теплую погоду, и задался вопросом, как быстро поймут потребители, что весь этот «банкет» будет за их счет.