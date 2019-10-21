Киев, , 18:53 — REGNUM Украинский эксперт в сфере энергетики Дмитрий Марунич предполагает, что в ходе следующего раунда трехсторонних переговоров по транзиту газа (в формате Украина-Россия-Евросоюз) Москва может потребовать от нового оператора ГТС Украины пройти сертификацию по российским стандартам.

Соответствующее заявление Марунич сделал 21 октября в эфире одного из украинских телеканалов.

«Если россияне встанут в позу и скажут: «…Мы ничего не подпишем, пока не пройдет некая оценка разделения «Нафтогаза» внутри государства Украина согласно российским стандартам». Это абсурдная ситуация, но они имеют на это право. Это их подход. Они могут делать все что угодно у себя в России», — сказал Марунич.

При этом он считает, что Киев и Москва точно не смогут продлить действующий контракт, поскольку формально Украина уже присоединилась к Третьему энергопакету ЕС и начала процесс анбандлинга (лишение компании «Нафтогаз» контроля над транспортировкой газа и передачу этой функции отдельной компании-оператору).

«Внутри государства Украина принят ряд решений, которые передают саму систему другому субъекту. Это сделано в рамках Третьего энергопакета… Львиная доля решений проведена. Возникает коллизия: если наше руководство не успеет довести этот процесс до логического завершения, то они не успеют подписать контракт и с россиянами», — сказал Марунич.

В завершение эксперт подчеркнул, что в любом случае Россия давно уже не хочет пользоваться услугами ГТС Украины, «и не только ГТС», и «Газпром» не будет пользоваться значительными мощностями украинской ГТС.

ИА REGNUM напоминает, что в начале октября президент России Владимир Путин заявил о готовности подписать с Украиной контракт по газу по европейским стандартам, если Киев до конца года имплементирует европейское законодательство и обеспечит разделение «Нафтогаза». Если же новый договор не будет подписан, отметил он, Москва готова на год продлить действующий контракт на прокачку топлива.

«Мы давно были готовы к переговорам с украинскими партнерами по этому вопросу, но они никак не могли раскачаться, не могли никак сформировать необходимые органы власти, которые были бы уполномочены к ведению переговоров», — заявил Путин.

Следующий раунд переговоров по транзиту газа должен состояться 28 октября.