Псков, , 18:27 — REGNUM Модифицированный битум — высокотехнологичную основу для асфальта нового поколения с улучшенными эксплуатационными свойствами — планируют производить в Псковской области на территории особой экономической зоны «Моглино». Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе администрации региона, проект компании ООО «Евробит» одобрил сегодня, 21 октября, наблюдательный совет ОЭЗ «Моглино».

Генеральный директор компании Екатерина Кретова сообщила, что запуск производственного процесса запланирован на второй квартал 2020 года, выход на полную проектную мощность — к 2023 году. На первом этапе на предприятии будет создано более 30 рабочих мест.

Предполагается, что основными потребителями станут дорожные и строительные компании в России и странах Европы. Общий объём инвестиций в проект оценивается в сумму около 230 млн рублей.

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